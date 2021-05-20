Son dakika haber: Çavuşoğlu: "Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir"

Son dakika habere göre BM Genel Kurul salonundaki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan detaylar Çavuşoğlu'nun kurul öncesi diğer ülke temsilcileri ile sohbeti BM 75.