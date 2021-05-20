Son dakika haber: Çavuşoğlu: "Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir"
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Son dakika haber: Çavuşoğlu: "Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BM Genel Kurul salonundaki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan detaylar Çavuşoğlu'nun kurul öncesi diğer ülke temsilcileri ile sohbeti BM 75.

BM Genel Kurul salonundaki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan detaylar

Çavuşoğlu'nun kurul öncesi diğer ülke temsilcileri ile sohbeti

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan görüntü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı. Genel Kurulda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir." dedi.

Son dakika haber: Çavuşoğlu: 'Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir'
Son dakika haber: Çavuşoğlu: 'Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir'
Son dakika haber: Çavuşoğlu: 'Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir'
Son dakika haber: Çavuşoğlu: 'Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumunda konuştu : (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumunda konuştu : (2)
Son dakika gündem: Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, BM Genel Kurulu Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
Son dakika gündem: Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, BM Genel Kurulu Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, BM Genel Kurulu Filistin Özel oturumunda konuştu Açıklaması
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, BM Genel Kurulu Filistin Özel oturumunda konuştu Açıklaması
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