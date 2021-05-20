Son dakika haber: Çavuşoğlu: "Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir"
Son dakika habere göre BM Genel Kurul salonundaki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan detaylar Çavuşoğlu'nun kurul öncesi diğer ülke temsilcileri ile sohbeti BM 75.
BM Genel Kurul salonundaki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan detaylar
Çavuşoğlu'nun kurul öncesi diğer ülke temsilcileri ile sohbeti
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan görüntü
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı. Genel Kurulda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı