Son dakika haber... Çavuşoğlu BM'yi terör mağduru Diyarbakır Anneleri'ne desteğe çağırdı
28.09.2020 19:15 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:18
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı "Terörizm Mağdurları Dostları" toplantısında Birleşmiş Milletler'i (BM) terör mağduru Diyarbakır Annelerine desteğe çağırdı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı "Terörizm Mağdurları Dostları" toplantısında Birleşmiş Milletler'i (BM) terör mağduru Diyarbakır Annelerine desteğe çağırdı.
Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Terörizm Mağdurları Dostları Grubu toplantısına katıldığını belirtti. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin terörle mücadelesini ve terör örgütü PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin acılarını anlattık. BM terörizm mağdurlarını desteklemek için etkin çalışmalar yürütmeli."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan