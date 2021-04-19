Son dakika haber | Çavdarhisar'da traktör sürücüleri bilgilendirildi
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Son dakika haber | Çavdarhisar'da traktör sürücüleri bilgilendirildi

Son dakika haber | Çavdarhisar'da traktör sürücüleri bilgilendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde köylerdeki traktör sürücüleri jandarma tarafından güvenli kullanım konusunda bilgilendirildi ve broşür dağıtımı yapıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde köylerdeki traktör sürücüleri jandarma tarafından güvenli kullanım konusunda bilgilendirildi ve broşür dağıtımı yapıldı.

Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Traktörlerden kaynaklı kazaların önlenmesi için jandarma trafik timlerinin koordinesinde, bizzat traktör sahiplerine çalıştıkları tarlalara gidilerek bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca sürücülere koruma çerçevesi, flaşörlü sarı ışık, römork arkasına monte edilmesi gereken yansıtıcılı reflektör gibi fiziki önlemlerin önemi ile karayolunda ve arazide güvenli traktör kullanımı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Tüm sürücülerimize bilgilendirici broşür dağıtılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Son dakika haber | Çavdarhisar'da traktör sürücüleri bilgilendirildi
Son dakika haber | Çavdarhisar'da traktör sürücüleri bilgilendirildi
Son dakika haber | Çavdarhisar'da traktör sürücüleri bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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