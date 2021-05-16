Son dakika haber | Çatıyı tamir ederken düşen kişi hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Çatıyı tamir ederken düşen kişi hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haber | Çatıyı tamir ederken düşen kişi hastanede hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Uşak'ta bir evin çatısını tamir ederken çatıdan düşen 2 kişiden birisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta bir evin çatısını tamir ederken çatıdan düşen 2 kişiden birisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Uşak'ta Eşme ilçesine bağlı Ağabey köyünde meydana geldi. İddialara göre ev sahibi Nevzat Güneş(55) ve İbrahim Tuncel (52) evin çatısını tamir ediyorlardı. Tamir esnasında çatıda bulunan Güneş ve Tuncel çatıdan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Güneş Eşme Devlet Hastanesi'ne Tuncel ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş kaldırıldığı hastaneden tedavisinin ardından taburcu edilirken Tuncel ise hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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