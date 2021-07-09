Son dakika haber: Çatıdan düşen su tesisatçısı öldü

Son dakika habere göre GAZİANTEP'te, bir evin güneş enerjisini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen su tesisatçısı Mahir Çöt (35), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, bir evin güneş enerjisini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen su tesisatçısı Mahir Çöt (35), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İncilikaya Mahallesi'nde 3 katlı bir binada meydana geldi. Binanın çatı katında güneş enerjisi onarımı yapan su tesisatçısı Murat Çöt, dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Çöt'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Çöt'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş