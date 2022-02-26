Son dakika haber: Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi

AA, İlhami Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi

Son dakika haberlerine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi yavrusu, kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi.

MUDURNU, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi yavrusu, kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi.

Seyrancık Mahallesi'nde bir iş merkezinin çatısında kedi kesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla iş merkezinin çatısına çıktı.

Çatıda mahsur kalan kedi yavrusunu kurtaran itfaiye eri, omuzuna aldığı hayvanla aşağıya indi.

Bir süre itfaiyecinin omzundan inmeyen kedi yavrusu, beslendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

AA / İlhami Çetin - Güncel

İtfaiye, Mudurnu, Bolu, kedi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title