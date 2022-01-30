Son dakika haberi | Çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü

Tekirdağ Çorlu'da bir evin çatısında çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü.

Akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Sait Güngör Sokak üzerinde bir evinden çatısından yoğun şekilde dumanlar yükseldi. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabası sonrası söndürülürken, binada hasar meydana geldi.

Yangının, soğuk hava girmesin diye soba borusu çıkış noktasına sıkılan köpük nedeniyle çıktığı belirlendi.

Öte yandan olay yerinde toplanan bir grup meraklı mahalle sakini vatandaş, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını izledi. - TEKİRDAĞ