Son dakika haber... Çatı yangını korkuttu
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Son dakika haber... Çatı yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberine göre - Çatı yangını korkuttu Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen çatı yangını korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

- Çatı yangını korkuttu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen çatı yangını korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Yangın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan arastada 2 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk belirlemelere göre birinci katta bulunan köfteci dükkanının bacasından çıkan kıvılcımlar çatıda yangına yol açtı. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven uzatarak ve yerden müdahale etti. Arastada iş yerlerinin bitişik ve eski bina olması nedeniyle yangın iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Son dakika haber... Çatı yangını korkuttu
Son dakika haber... Çatı yangını korkuttu
Son dakika haber... Çatı yangını korkuttu
Son dakika haber... Çatı yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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