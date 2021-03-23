Son dakika haber... Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın binada ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Şuhut ilçesi Baş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Karataş'a ait evin çatı katında dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler olaya müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın maddi hasarla atlatılırken, yangının çıktığı bina ve çevresinde ise kısa süreli panik yaşandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı