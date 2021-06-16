Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
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Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın bir binaya daha sıçradı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, bir binaya daha sıçradı.

Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü

3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın bir binaya daha sıçradı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, bir binaya daha sıçradı. Alev alev yanan bina ve yanındaki binayı küle dönmekten itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek binanın çatısını sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, yangın, yanan binanın yanında bulunan binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını gören mahalleli ise evlerinden çıkarak ekiplerin söndürme çalışmalarını izledi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, iki binada maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü
Son dakika haberleri | Çatı katında çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı, mahalleli sokağa döküldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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