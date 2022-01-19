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Son dakika haber... Çatı katıda çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber... Çatı katıda çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Hakkari'de 6 katlı bir binanın çatı katında gece yarısı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de 6 katlı bir binanın çatı katında gece yarısı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Merzan Mahallesi'nde gece yarısı Er Apartmanı'nın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, çatı katındaki yangını söndürmeyi başardı.

Maddi hasarlı yangında can kaybı yaşanmazken, 10 nüfuslu şehit babası Yusuf Er'in evi ise kullanılamaz hale geldi.

Soğuk kış günlerinde evsiz kalan Er ailesi, yetkililerden destek istedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Hakkari, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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