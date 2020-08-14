Son dakika haber... Çatalzeytin'de ev yangını Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Hamidiye köyünde Ethem Turan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı kaplayan alevlere Çatalzeytin Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA