Son Dakika | Çatalca'da öldürülen kadın; cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Son Dakika | Çatalca'da öldürülen kadın; cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

12.01.2021 13:50 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:01
Son Dakika | Çatalca'da öldürülen kadın; cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre ÇATALCA'da öldürülen ve cansız bedeni 12 gün sonra ormanlık alanda bulunan Zeynep Güngör'ün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Ecevit B. isimli şüpheli gözaltına alındı.

ÇATALCA'da öldürülen ve cansız bedeni 12 gün sonra ormanlık alanda bulunan Zeynep Güngör'ün ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada Ecevit B. isimli şüpheli gözaltına alındı.  Emniyetteki ifadesinde suçu kabul ettiği öğrenilen şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Çatalca'da yaşayan dört çocuk annesi Zeynep Güngör, 19 Eylül 2019 tarihinde kayboldu. Kaybolduktan 12 gün sonrasında ablası Melek D.(48), Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. 24 Eylül 2019 tarihinde Jandarma ekipleri, Çatalca'da ormanlık bir alanda ceset buldu. Cesedin deforme olması sebebiyle, emniyet güçleri parmak izi alamadı ve kimlik tespiti yapamadı. Ceset, kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, yaptıkları teknik takip sonucunda Güngör'ün cinayet şüphelisinin Ecevit B. olduğunu tespit etti. Şüpheli Ecevit B.'nin olay günü Hatay'a kaçtığı ve orada yaşamaya başladığı belirlendi. Ecevit B., Hatay'da yakalandı.  Şüpheli İstanbul'a getirilerek, ifadesi alındı. Ecevit B.'nin ifadesinde, "Aramızda çıkan tartışma sonucunda göğsünden yaraladım." dediği öne sürüldü. Şüpheli Ecevit B. tutuklanma talebi ile Çatalca Adliyesine sevk edilirken, olayla bağlantısı olabileceği düşünülen Güngör'ün ablası Melek D. ve ağabeyi İrfan D. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
Son Dakika | Çatalca'da öldürülen kadın; cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Çatalca'da öldürülen kadın; cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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