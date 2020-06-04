Son dakika haber | Çataklı: "Koronavirüs tedbirlerine uymayan 496 bin 841 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır" -... Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısında konuştu. (4) İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Bugüne kadar koronavirüs tedbirlerine uymayan 496 bin 841 kişiye adli ve idari işlem yapılmıştır." Çataklı: "Koronavirüs fırsatçılarına yönelik kolluk kuvvetlerimizce düzenlenen operasyonlarda 601 kişiye adli ve idari işlem yapıldı, 7'si tutuklandı" Çataklı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1152 kullanıcıdan 520'sinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını bildirdi. Kaynak: AA