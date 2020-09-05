Son dakika haber | Çataklı: "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin...
Gelen son dakika haberlerine göre Çataklı: "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirildi.
05.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:57
Çataklı: "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirildi."
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Kaynak: AA