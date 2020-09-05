Son dakika haber | Çataklı: "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin...
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Son dakika haber | Çataklı: "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin...

Gelen son dakika haberlerine göre Çataklı: "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haber | Çataklı:
05.09.2020 10:57 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:57

Çataklı: "Ağustosta terörle arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gride 5 teröristin aralarında bulunduğu 81 terörist etkisiz hale getirildi."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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