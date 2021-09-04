Son dakika haber... Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni - Bakan Kurum
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Son dakika haber... Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni - Bakan Kurum

Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni İnşaat alanının drone ile çekilmiş görüntüsü Alandaki çalışmalardan görüntü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Butonlara basılması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi...

Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni

İnşaat alanının drone ile çekilmiş görüntüsü

Alandaki çalışmalardan görüntü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması

Butonlara basılması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Son dakika haber... Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni - Bakan Kurum
Son dakika haber... Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni - Bakan Kurum
Son dakika haber... Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni - Bakan Kurum
Son dakika haber... Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni - Bakan Kurum

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

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İş yerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
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Son dakika haber... Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni - Bakan Kurum - Haberler
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