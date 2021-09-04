Son dakika haber... Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni - Bakan Kurum
Edinilen son dakika haberine göre Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni İnşaat alanının drone ile çekilmiş görüntüsü Alandaki çalışmalardan görüntü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Butonlara basılması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi...
Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni
İnşaat alanının drone ile çekilmiş görüntüsü
Alandaki çalışmalardan görüntü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Butonlara basılması RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu