Son dakika haber... Çarşamba'da tarım danışmanları selin hasarını inceliyor
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Son dakika haber... Çarşamba'da tarım danışmanları selin hasarını inceliyor

Son dakika haber... Çarşamba'da tarım danışmanları selin hasarını inceliyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, aşırı yağışlar sonrasında tarım danışmanlarının fındık bahçeleri ve tarım alanlarındaki hasarı incelediğini söyledi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, aşırı yağışlar sonrasında tarım danışmanlarının fındık bahçeleri ve tarım alanlarındaki hasarı incelediğini söyledi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar sonrasında fındık bahçelerinde hasarın çok olmadığını düşündüklerini aktardı.

Çarşamba'da metrekareye 80 kilodan fazla yağış düştüğünü vurgulayan Aydemir, "Sağanak sonrasında İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve tarım danışmanlarımız sahaya indi ve şu anda çalışmaları sürdürüyorlar. Sebzede ve mısırda hasar görünüyor ancak fındıkta fazla dökülme ve hasar görünmüyor. Tarım sigortası olanlar hasar tespiti yaptırmaları halinde zararlarını sigortadan karşılıyor. Bunun için tarım sigortası yaptırmanın her zaman önemine değiniyoruz." dedi.

Yağışın hafta boyunca devam edeceğine dikkati çeken Aydemir, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre önümüzdeki hafta için yine yağış olacak. Fındık üreticimiz bu günlerde bahçelerine girerek fındık toplamaya başlayacak. İnşallah önümüzdeki hafta meydana gelecek yağışlar fındık bahçelerine zarar vermez." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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