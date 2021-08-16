Son dakika haber! Çarptığı otomobil takla attı, olay yerinden kaçtı: 1 ölü, 8 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Çarptığı otomobil takla attı, olay yerinden kaçtı: 1 ölü, 8 yaralı

Son dakika haber! Çarptığı otomobil takla attı, olay yerinden kaçtı: 1 ölü, 8 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Ankara Çevre Yolu'nda bir aracın çarptığı otomobil başka bir araca çarparak takla attı.

Ankara Çevre Yolu'nda bir aracın çarptığı otomobil başka bir araca çarparak takla attı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 8 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çevre Yolu Pursaklar'dan Bağlum varyantlarında meydana geldi. İddialara göre, Çevre Yolu'nda B.M.E. idaresindeki 06 BEA 949 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 34 CUE 831 plakalı Samet K. idaresindeki araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu Samet K.'nın kullandığı otomobil savrularak aynı istikametteki Ahmet D. idaresindeki HD-TA-6000 yabancı plaka araca çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerini otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Sefa K., Cuma K., Samet K.'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk ederken, Mehmet Nuri Altunkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif şekilde yaralanan Ahmet D. ve Tuba D., Meyra D., Feyza D., Ceylil D.'ye ise olay yerinde müdahaleleri yapılırken, Sefa K., Cuma K., Samet K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçtı

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda 06 BEA 949 plakalı otomobilin sürücüsü B.M.E'nin kaza sonrası olay yerinden kaçtığını belirledi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk vatandaşlarına hakaret edip 'Gelin Gaziantep'te yapın bakalım' diyen Suriyeli tutuklandı
Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı
Husumetli aileler birbirine girdi, polis olayları yatıştıramayınca 'Yeter artık' diye anons yaptı
Husumetli aileler birbirine girdi, polis olayları yatıştıramayınca "Yeter artık" diye anons yaptı
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri | Husumetli iki aile birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Işın Karaca Hande Erçel Şahan Gökbakar
Spor Merve Çoban Hakan Reçber Rıza Kayaalp Alex Teixeira Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Çarptığı otomobil takla attı, olay yerinden kaçtı: 1 ölü, 8 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 00:15:30. #1.14#

title