Çarptığı otomobil takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı - Haberler
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Çarptığı otomobil takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı.

Tem Otoyolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaşanan kaza anları kameraya yansıdı.

Kaza, 1 Ocak günü saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZFE 81 plakalı otomobil seyir halindeyken, kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarpması sonucu takla attı. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü, kaza yaptığı araçla olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından TEM Otoyolunda yoğunluk yaşanırken, kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza mahallinde inceleme yapan ekipler, kazaya sebebiyet veren hafif ticari aracı ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

HAFİF TİCARİ ARACIN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

TEM otoyolunda hafif ticari aracın otomobile çarparak takla attırdığı ve sonrasında kaçtığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari aracın çarpması sonucu takla attığı ve kaza yapan sürücünün araçla kaçtığı görülüyor.

(Burak Uğur - Volkan Kayalar/İHA)

Çarptığı otomobil takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

Çarptığı otomobil takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

Çarptığı otomobil takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı

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