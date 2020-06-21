Son dakika haber! Çapraz ateş açılan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı ağır yaralandı
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Son dakika haber! Çapraz ateş açılan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı ağır yaralandı

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Gediz ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Son dakika haber! Çapraz ateş açılan araçtaki baba öldü, eşi ve kızı ağır yaralandı
21.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:06

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Yiğiter'in kullandığı ve içinde eşi Hatice ve kızı Hamide Yiğiter'in bulunduğu 43 LG 339 plakalı otomobile, Gediz-Uşak kara yolu Yenikent Kavşağı'nda 5 kişi tarafından silahlarla çapraz ateş açıldı. Saldırıda otomobile çok sayıda mermi isabet ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Yiğiter yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yiğiter'in eşi ve kızının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay ardından kaçan ve saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheliler İ.M., R.M, E.M., R.G. ve B.G. Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Öte yandan, silahlı saldırının sebebinin ise şüphelilerden İ.M'nin oğlu K.M'nin geçen yıl bıçakla öldürülmesiyle ilgili olduğu iddia edildi. Cinayetin, silahlı saldırıda ağır yaralanan Hamide Yiğiter'e sarkıntılık yapıldığı iddiasıyla işlendiği ileri sürülmüştü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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