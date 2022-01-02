Son dakika haber: CAPE TOWN - Güney Afrika Parlamentosu'nda yangın
Son dakika haberi... Parlamanto binasından dumanların yükselmesi ve itfaiye ekiplerinden detay Parlamanto binası çevresinde güvenlik önlemi alınması CAPE TOWN - Güney Afrika'da parlamento binasında yangın çıktı.
Parlamanto binasından dumanların yükselmesi ve itfaiye ekiplerinden detay
Parlamanto binası çevresinde güvenlik önlemi alınması CAPE TOWN - Güney Afrika'da parlamento binasında yangın çıktı. Çatıya kadar ulaşan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.