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Son dakika haber... CANLI YAYIN DUYURUSU

01.01.2021 01:31 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:35
Son dakika haber... CANLI YAYIN DUYURUSU

Son dakika habere göre Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hastane önünde Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili az sonra açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hastane önünde Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumuyla ilgili az sonra açıklamalarda bulunması bekleniyor. DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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