Son dakika haber | Çankırı Valisi Ayaz: Düğünleri 3 saatle kısıtladık Son dakika haberine göre ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs vakalarının arttığını ve bu nedenle yeni tedbirler aldıklarını belirterek, "Düğünleri 3 saat ile kısıtladık.

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs vakalarının arttığını ve bu nedenle yeni tedbirler aldıklarını belirterek, "Düğünleri 3 saat ile kısıtladık. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğünlere katılımı yasak" dedi.

Çankırı Valisi Ayaz, 100'üncü Yıl Kültür Merkezi'nde muhtarlarla yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Vali Ayaz, il genelinde koronavirüs vakalarının arttığını ve bu nedenle yeni tedbirler aldıklarını söyledi. Ayaz, "Düğünleri 3 saat ile kısıtladık. Düğünlere katılıma da kısıtlamalar getirdik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğünlere katılımı yasak. Tedbirleri artırmamız gerekmekte. Kurban Bayramı'ndan bu yana vaziyet iyi değil. İstediğimiz gibi de gitmiyor" diye konuştu.

Vali Ayaz, koronavirüs vakalarını önlemek için çalıştıklarını belirterek, "Vaka sayılarımızda artış var. Vefat sayısı da artıyor. Bunun önünü kesmemiz lazım. Tüm vatandaşlarımızdan azami gayret ve hassasiyet bekliyoruz. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Bizlerin tek amacı vakayı önlemek" dedi.

Vali Ayaz, açıklamasının ardından denetimlerde bulunarak, vatandaşı tedbirlerle ilgili uyardı.

Kaynak: DHA