Son dakika haber: Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Edinilen son dakika haberine göre Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonda, İ.B, R.T. ve Ü.Ç'de bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın