Son dakika haber: Çankırı'da traktör devrildi: 1 ölü 2 yaralı
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Son dakika haber: Çankırı'da traktör devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Son dakika haberine göre ÇANKIRI'da, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Son dakika haber: Çankırı'da traktör devrildi: 1 ölü 2 yaralı
29.08.2020 01:48 | Son Güncelleme: 29.08.2020 01:48

ÇANKIRI'da, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yapraklı ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde meydana geldi. Bora Ayrancı yönetimindeki plakası belirlenemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Bora Ayrancı ile Elif ve Hanife Ayrancı (49) yaralandı.Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hanife Ayrancı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 


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Kaynak: DHA

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