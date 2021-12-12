Son dakika haber | Çankırı'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde panelvanın tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde panelvanın tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.Ç. (52) idaresindeki 19 HN 861 plakalı panelvan, Çerkeş- Kızılcahamam kara yolu Ağaca köyü mevkisinde, arızalanması nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan tırın dorsesine arkadan çarptı.
Kazada panelvanda bulunan H.Ç. (53) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü M.Ç. ile araçta bulunan E.A. (69) ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri
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