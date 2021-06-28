Son dakika haber: Çankırı'da mezarlık içerisinde ölü yavru köpek iddiası
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Son dakika haber: Çankırı'da mezarlık içerisinde ölü yavru köpek iddiası

Son dakika haber: Çankırı'da mezarlık içerisinde ölü yavru köpek iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Çankırı'da mezarlık içerisinde cansız bedenleri bulunan 5 yavru köpeğin başka bir hayvanın saldırısı sonucu öldüğü tespit edildi.

Çankırı'da mezarlık içerisinde cansız bedenleri bulunan 5 yavru köpeğin başka bir hayvanın saldırısı sonucu öldüğü tespit edildi.

Çankırı Mezarlığında kabir ziyaretinde bulunan bir şahıs, daha öncesinde burada bulunan 5 yavru köpeği ölü olarak buldu. Yavru köpeklerin vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler gören şahıs, durumu ilgililere bildirdi. Şahıs sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da duruma tepki gösterdi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Vali Ayaz yaptığı paylaşımda, "Bugün sosyal medyada yer alan Çankırı'da 5 yavru köpeğin öldürülmesiyle ilgili görüntüler üzerine ivedi inceleme başlatılmış ancak görevli veterinerce yapılan inceleme sonucunda ölümlerin yetişkin bir köpek veya başka bir hayvanın saldırısı sonucu gerçekleştiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

Son dakika haber: Çankırı'da mezarlık içerisinde ölü yavru köpek iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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