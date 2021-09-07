Son dakika haber... Çankırı'da jandarmadan huzur, güven ve okul servisi denetimi
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Son dakika haber... Çankırı'da jandarmadan huzur, güven ve okul servisi denetimi

Son dakika haber... Çankırı'da jandarmadan huzur, güven ve okul servisi denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Çankırı İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri tüm ilçelerde eş zamanlı olarak okul servisleri ve okul çevresinde denetim yaptı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri tüm ilçelerde eş zamanlı olarak okul servisleri ve okul çevresinde denetim yaptı. Öğrencilere de boyama kitabı ile jandarma dergisi hediye edildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler huzur, güven ve okul servisi denetimleri gerçekleştirdi. İl genelindeki sorumluluk bölgelerinde denetim yapan jandarma ekipleri, 53 personelin katılımıyla 12 okul ve 23 servis aracını denetledi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, asayiş timi, trafik timi, KOM timi, JASAT, jandarma köpek timi, unsurlarının katılımıyla öğrenciler ziyaret edildi. Yapılan ziyaretlerde, öğrencilere suçtan korunma ve güvenlik konularında bilgi verildi. Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Boyama Kitabı hediye edildi. - ÇANKIRI

Son dakika haber... Çankırı'da jandarmadan huzur, güven ve okul servisi denetimi
Son dakika haber... Çankırı'da jandarmadan huzur, güven ve okul servisi denetimi
Son dakika haber... Çankırı'da jandarmadan huzur, güven ve okul servisi denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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