Son dakika haber | Çankırı'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haber | Çankırı'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haber | Çankırı'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Çankırı'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çankırı'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İsmail Baştürk idaresindeki 34 BG 5317 plakalı hafif ticari araç, Kurşunlu-Ilgaz kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araçta bulunan Ceren Cicos, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Nazlı ve Kader Baştürk, Semra ve Yaren Cicos bölgeye gelen ambulanslarla Çankırı ve Ilgaz'daki devlet hastanelerine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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