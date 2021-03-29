Son dakika haber | Çankırı'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Yuvasaray köyünde pozitif vakaların artması sonucu salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca köyün 10 gün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, köyde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbirin alındığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın