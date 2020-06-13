Son dakika haber! Çankaya parkları yeni normale hazırlanıyor Son dakika güncel haberi: Çankaya Belediyesi, 500'den fazla park ve yeşil alanı birer birer çiçeklendirme ve bitkisel düzenleme çalışmalarını tamamlıyor.

Çankaya Belediyesi, 500'den fazla park ve yeşil alanı birer birer çiçeklendirme ve bitkisel düzenleme çalışmalarını tamamlıyor.

Çankaya Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki çalışmalarını yeni normale uygun olarak artırdı. Çankaya Belediyesi, ilçedeki tüm parklarını elden geçiriyor. Çiçeklerle donatılan parklara bitkisel bakım da yapılarak yeni bir görünüm kazandırılıyor. Çankayalıların ve Ankaralıların özellikle hafta sonu vakit geçirdikleri Kuğulu Park, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Uğur Mumcu Parkı, Lozan Park, Zafer Park ve İsmet İnönü Parkı başta olmak üzere tüm parklar sırayla bitkisel revizeden geçiriliyor.

Kadife, yıldız, horoz ibiği, petunya, begonya, sardunya ve vinka gibi yazlık çiçekler diken Çankaya Belediyesi ekipleri, ihtiyaç olan parklara leylandi, akasya, mazı, süs eriği, süs elması, süs kirazı ağaçlarından da dikiyor.

Büyük bir kısmı tamamlanan çalışmalarla renk cümbüşüne dönüşen Çankaya parkları, yaklaşık 500 bin adet çiçekle Çankayalıları bekliyor.

Belediye ekipleri vatandaşlarca sık kullanılan parklarda sosyal mesafe düzenlemesi de yapıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA