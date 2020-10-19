Çankaya'da pandemi ile mücadelede 5 milyon 500 bin TL idari para cezası
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Çankaya'da pandemi ile mücadelede 5 milyon 500 bin TL idari para cezası

19.10.2020 16:02 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:14
Çankaya'da pandemi ile mücadelede 5 milyon 500 bin TL idari para cezası

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde koronavirüs denetimlerine katılan Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, "İlçede pandemi ile mücadele sürecinde bugüne kadar yaklaşık 5 milyon 500 bin TL idari para cezası uyguladık" dedi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde koronavirüs denetimlerine katılan Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, "İlçede pandemi ile mücadele sürecinde bugüne kadar yaklaşık 5 milyon 500 bin TL idari para cezası uyguladık" dedi.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ilçede Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde gerçekleştirilen koronavirüs önlemlerine ilişkin denetime katıldı. Kafe, restoran, büfe gibi iş yerleri ile diğer esnafa yönelik denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu.

5 MİLYON 500 BİN TL İDARİ PARA CEZASIKaymakam Hüdayar Mete Buhara, salgınla mücadelenin devam ettiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile birlikte bu haftadan itibaren yeni bir döneme geçiyoruz. Bu dönemde 7 gün boyunca farklı işletmeler ile farklı alanlar denetlenecek. Çankaya ilçesinde pandemi ile mücadele sürecinde bugüne kadar yaklaşık 5 milyon 500 bin TL idari para cezası uyguladık. Biz tabii idari para cezası uygulama taraftarı değiliz. Vatandaşlarımızı uyarmak ve bilgilendirmek maksadıyla bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çankaya'da yüksek şekilde bir farkındalık oluşmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: Denetimden görüntüKaymakam Buhara açıklaması

Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Çankaya'da pandemi ile mücadelede 5 milyon 500 bin TL idari para cezası
Çankaya'da pandemi ile mücadelede 5 milyon 500 bin TL idari para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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