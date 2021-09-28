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Son dakika haber | Çankaya Belediyesinin barınağında köpeklerin ölüme terk edildiği iddiası

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Çankaya Belediyesinin barınağında köpeklerin ölüme terk edildiği iddiası

Edinilen son dakika haberine göre Çankaya Belediyesinden, barınaktaki köpeklerin ölüme terk edildiği iddiasıyla ilgili, "Olay, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine 19 köpeğin nakli sırasında yaşanmıştır.

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesinden, barınaktaki köpeklerin ölüme terk edildiği iddiasıyla ilgili, "Olay, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine 19 köpeğin nakli sırasında yaşanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen 437 köpeğin tedavi, aşılama, sahiplendirme ve kısırlaştırma çalışmalarının yapıldığı anımsatıldı.

"Her canlının yaşam hakkı vardır" ilkesiyle sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Her zaman hayvanseverlerle iş birliği halinde olan Çankaya Belediyesi, herhangi bir alana köpek bırakmaya kalkışmamıştır. Kamuoyunun ve hayvanseverlerin dikkatini çeken olay, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine 19 köpeğin nakli sırasında yaşanmıştır. Konu her yönüyle titizlikle değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Ankara'da bir grup hayvansever, dün gece Çankaya Belediyesine ait hayvan barınağındaki yaklaşık 40'a yakın köpeğin belediye ekiplerince başka bir ilçe sınırlarındaki ıssız alanda ölüme terk edilmeye çalışıldığını iddia ederek eylem yapmıştı.

Hayvanseverler, merkezin girişinde önünü keserek durdurdukları kamyonetin arkasında küpeleri sökülmüş halde 40'a yakın köpek gördüklerini ve bunu cep telefonlarıyla görüntülediklerini belirterek, ekiplerin, köpekleri Çankaya Belediyesi sınırlarından çıkarıp Altındağ Belediyesi sınırlarına atmak üzereyken yakaladıklarını öne sürmüştü.

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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