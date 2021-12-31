Son dakika haberi! Cani sürücü silahla köpeği vurdu... O anlar kamerada

ŞANLIURFA (İHA) - Cani sürücü silahla köpeği vurdu... O anlar kamerada

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cani sürücü, seyir halindeki araçtan sokak köpeğine ateş açarak yaraladı. O anlar saniye saniye başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Şanlıurfa Viranşehir ilçesi Karatepe yolu, Gönüllü Kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 63 HU 987 plakalı seyir halindeki araçtan yolda koşan köpeğe ateş açıldı. Talihsiz köpek açılan ateş sonucu can havliyle yere yığıldı. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Cani sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı

Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, araç plakasından sürücünün kimliğini tespit etti. Şahsın kaldığı adrese baskın düzenleyen ekipler, araca ulaşırken, masum köpeği vuran şahsın silahı da yanına alarak kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri cani sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye giden ekiplerin yaralı köpeğe ise ulaşamadığı belirtildi.