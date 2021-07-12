Son dakika haber! Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı (2)
Son dakika haberlerine göre SERBEST BIRAKILDICHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 'Güveni kötüye kullanma' suçundan aranan ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gözaltına alınan kardeşi C.Ş.
SERBEST BIRAKILDI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 'Güveni kötüye kullanma' suçundan aranan ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gözaltına alınan kardeşi C.Ş., polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Fethiye Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün