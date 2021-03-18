Son dakika haber: Çanakkale şehitleri için mevlidi şerif okutuldu
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Son dakika haber: Çanakkale şehitleri için mevlidi şerif okutuldu

18.03.2021 18:16 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:24
Son dakika haber: Çanakkale şehitleri için mevlidi şerif okutuldu

Son dakika haberleri: Adıyaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla vatan uğruna şehadete erişen tüm şehitler için mevlidi şerif okundu.

Adıyaman'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla vatan uğruna şehadete erişen tüm şehitler için mevlidi şerif okundu.

Ulu Camiinde okunan mevlidi şerife Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, müftülük görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi. Mevlid programında eller semaya kaldırılarak İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından vatanın ve milletin mukaddesatı uğruna Çanakkale'den bugüne kadar üzerinde yaşadığımız kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden tüm şehitler için dualar edildi.

Okunan Mevlid-i şerif sonrası Adıyaman Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla bayrak ve çam fidanı dağıtıldı. - ADIYAMAN

Son dakika haber: Çanakkale şehitleri için mevlidi şerif okutuldu
Son dakika haber: Çanakkale şehitleri için mevlidi şerif okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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