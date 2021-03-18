Son dakika haber | Çanakkale Şehitleri Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Vali Yerlikaya ve beraberindeki protokol şehit kabirlerini ziyaret etti.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde Çanakkale Şehitleri'ni anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Şehitler Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören, silah atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı şehitler için dua okudu.

"Bedeli kanla ödenmiş cennet bir vatan bıraktınız"

Ziyaretçi defterini imzalamasının ardından konuşmasını gerçekleştiren Vali Yerlikaya, "Bu toprakları bize vatan kılan aziz kahramanlarımız 106 yıl önce 7 düvele karşı Çanakkale'yi geçilmez kılan irade Dumlupınar'da, Sakarya'da, istiklal ve istikbal mücadelemizde en büyük gücümüz oldu. Nice milletlerin tarih sahnesinden silinip gittiği dünyada tarihin akışını süngüyle değiştirdiniz. Cehennemi göğsünüzle söndürdünüz. Tankın topun inanç karşısında hiç bir şey yapamayacağını bir kez daha gösterdiniz. Bedeli kanla ödenmiş cennet bir vatan bıraktınız. Ne büyüksün ki kanınız tevhidi kurtardı" dedi.

"Aynı ruh ve yalçın irade Türkiye'nin rotasını çiziyor"

Vali Yerlikaya konuşmasının devamında, "Çanakkale'de yazdığınız destan bu gün de evlatlarınız tarafından Kıbrıs'ta, Suriye'de, mavi vatanda aynı cesaret ve imanla yazılmaya devam ediyor. Aynı ruh ve yalçın irade Türkiye'nin rotasını çiziyor. Hepimize emanet ettiğiniz mübarek vatan toprağında nazlı hilalin gölgesinde müsterih olunuz ki emanetinizi canımızdan aziz bilerek yaşıyoruz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl dönümünde başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimizin önünde hürmetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad, makamınız ali olsun" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Yerlikaya ve beraberindeki protokol heyeti şehit kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılırken dualar edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı