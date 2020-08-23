Son dakika haber: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi
Gelen son dakika haberine göre Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Karabük'te ziyaretçilerini ağırlıyor.
23.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:24
Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Karabük'te ziyaretçilerini ağırlıyor.
"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Kent Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlayan mobil müzeye, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Müze, ziyaretçilerini ağırladıktan sonra kentten ayrılacak.
Öte yandan müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.
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Kaynak: AA