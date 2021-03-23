Son dakika haber: Çanakkale ruhunu kaleme dökerek ödül kazandılar
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Son dakika haber: Çanakkale ruhunu kaleme dökerek ödül kazandılar

23.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:18
Son dakika haber: Çanakkale ruhunu kaleme dökerek ödül kazandılar

Son dakika haberi... Gürsu Belediyesi'nce 18 Mart Çanakkale zaferi dolayısıyla düzenlenen '18 Mart Çanakkale Geçilmez' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Gürsu Belediyesi'nce 18 Mart Çanakkale zaferi dolayısıyla düzenlenen '18 Mart Çanakkale Geçilmez' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Çanakkale zaferimizin 106. yıldönümünde, yeni nesillerin manevi değerlerimize sahip çıkarak yetişmesi için duygularını anlatmalarını istedik. Çanakkale ruhunu taşıyan kompozisyonlarıyla yarışmamıza katılan öğrencilerimizin kalemlerinden dökülen hisler hepimizi duygulandırdı. Gençlerimizdeki bu şuur ve hassasiyeti gördükçe geleceğe olan umudumuz daha da güçleniyor" dedi.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Mustafa Işık, protokol mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin iştirakiyle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Gürsu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya katılan 742 öğrenci de Bursa gezisine gitmeye hak kazandı. - BURSA

Son dakika haber: Çanakkale ruhunu kaleme dökerek ödül kazandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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