Son dakika haber! Çanakkale'de zeytinlik yangını Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor.

Kozlu köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Yangının ormanlık alana sıçramaması ve kontrol altına alma çalışmaları, hem kara hem de havadan müdahaleyle sürüyor.

Kaynak: AA