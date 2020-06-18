Son dakika haber... Çanakkale'de yıldırım isabet eden inek telef oldu
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Son dakika haber... Çanakkale'de yıldırım isabet eden inek telef oldu

Gelen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yıldırım isabet eden bir inek telef oldu.

Son dakika haber... Çanakkale'de yıldırım isabet eden inek telef oldu
18.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:29

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yıldırım isabet eden bir inek telef oldu.

İlçeye bağlı Ramazanlar Köyünde, 4 büyükbaş hayvanını tarlada otlatan Fahrettin Turan'ın ineklerinden birine yıldırım isabet etti. Olay, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi. İnek, kepçeyle açılan çukura gömüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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