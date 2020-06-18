Son dakika haber... Çanakkale'de yıldırım isabet eden inek telef oldu
Gelen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yıldırım isabet eden bir inek telef oldu.
18.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:29
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yıldırım isabet eden bir inek telef oldu.
İlçeye bağlı Ramazanlar Köyünde, 4 büyükbaş hayvanını tarlada otlatan Fahrettin Turan'ın ineklerinden birine yıldırım isabet etti. Olay, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi. İnek, kepçeyle açılan çukura gömüldü.
Kaynak: AA