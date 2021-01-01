Son dakika haber | Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
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Son dakika haber | Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş

01.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:07
Son dakika haber | Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş

Son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması, yılın ilk gününde cadde ve sokakların boş kalmasına neden oldu. Güne bahardan kalma bir hava ile başlayan Çanakkale'de yeni yılı evlerinde karşılayan vatandaşlar, 2021'in ilk gününde de dışarıya çıkamayınca şehrin sokakları ve Kordonboyu boş kaldı. Denetim noktalarındaki polis ekipleri ise, trafikte seyreden araçları durdurarak sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti. 


Son dakika haber | Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Son dakika haber | Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Son dakika haber | Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Son dakika haber | Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Son dakika haber | Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Son dakika haber | Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Son dakika haber | Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Son dakika haber | Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Son dakika haber | Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş
Son dakika haber | Çanakkale'de yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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