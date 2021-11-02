Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 49 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 49 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 49 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE'de düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, 49 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi, 49 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile Biga Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 300 personel ve 7 narkotik köpeğinin katılımıyla uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.49 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 200 gram sentetik kannabinoid, 70 gram esrar, 10 gram metamfetamin maddesi, 28 sentetik ecza, 2 uyuşturucu içmeye yarayan aparat, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL, 6 tüfek, 7 ruhsatsız tabanca ve 150 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title