Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

08.02.2021 22:04 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:08
Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Son dakika habere göre ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 575 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı.

ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 575 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik istihbari çalışmalar sonucunda, yabancı uyruklu S.S., A.A. ve S.R.'nin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelilerden birinin, uyuşturucu maddeyi yere atıp kaçarak bir eve girdiği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri narkotik arama köpeği Roket'le eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 575 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler S.S., A.A. ve S.R. sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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