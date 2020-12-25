Son dakika haber | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haber | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

25.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:53
Son dakika haber | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberler... Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Önceki gün R.U isimli şahsın Lapseki ilçesine satmak için uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınması üzerine harekete geçen ekipler, geliş istikametlerini kontrol altına aldı.

Düzenlenen operasyon neticesinde araç içerisinde S.Ş, A.T ve R.U isimli şahıslar ile birlikte 40 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, uyuşturucu maddelere el konuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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