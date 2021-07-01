Son dakika haber | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Son dakika haber | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika haber | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... 30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 64 şüpheliden 2'si tutuklandı.

30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 64 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik 14-30 Haziran tarihleri arasında 55 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 60 gram bonzai, 35 gram esrar, 32 sentetik ecza, 7 ecstasy, 6 kenevir bitkisi, 3 gram eroin, 2 tüfek, 2 hassas terazi ve bin 940 TL ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 59 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, silah ve tüfek kullanarak güvenlik tehlikesi oluşturma, çalıntı malları saklama ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli hakkında da yasal işlem gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden, haklarında arama kararı bulunan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Son dakika haber | Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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