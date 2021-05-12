Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
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Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)

Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre YANGIN SÖNDÜRÜLDÜÇanakkale'de, Özbek köyü yakınlarında Tayfun Otuzbir'e ait Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığı değerlendirelen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çanakkale'de, Özbek köyü yakınlarında Tayfun Otuzbir'e ait Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde söndürülmeden atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığı değerlendirelen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangını gören ve itfaiye ile jandarmayı aradığını söyleyen Cahit Öcal ise, "Bahçemde çalışıyordum. Deponun arkasından ateş çıkmaya başladı. İtfaiyeyi aradım bilgi verdim. İtfaiye geldi ama yangın büyümüştü. Atık deposu içinde plastik malzemeler vardı. Yangında içeride 1 kişi bağırıyordu, yanıyoruz, yanıyoruz diye. Çocuğa, 'oğlum dışarı çık yoksa kendin yanacaksın' dedim. 112 Acil Sağlık ekipleri beni aradı, yaralı var mı diye, içeride insanlar olabilir dedim" diye konuştu.Herhangi bir yaralananın olmadığı yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

ÇANAKKALE,


Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)
Son dakika haber... Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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