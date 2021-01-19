Son dakika haber! Çanakkale'de sahte içki operasyonu
19.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:04
Son dakika gündem haberine göre Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 240 litre sahte içki ele geçirildi.
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 240 litre sahte içki ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Erenköy köyünde bir kişinin sahte içki ürettiği ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, K.T'ye ait imalathaneye çevrilmiş barakada bidonlara doldurulmuş 240 litre sahte içki bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay