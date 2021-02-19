ÇANAKKALE - Kumarhane baskınında 18 şüpheli gözaltına alındı
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ÇANAKKALE - Kumarhane baskınında 18 şüpheli gözaltına alındı

19.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:09

Çanakkale'de polisin düzenlediği kumarhane baskınında 18 zanlı suçüstü yakalandı.

Çanakkale'de polisin düzenlediği kumarhane baskınında 18 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi'nde inşaat firması görünümünde faaliyet gösteren ruhsatsız kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumarhaneye çevrilen iş yerinde 18 şüpheli suçüstü gözaltına alındı.

Poker masaları kurularak kumarhaneye çevrildiği belirlenen ikametteki aramada, 6 bin 200 lira ve bin 142 dolar ile 286 poker pulu ve 35 deste poker kağıdı ile kumarda kullanılan malzemeler, içeriğinde isim ve para bilgileri tutulduğu belirlenen hesap defterleri ele geçirildi.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı belirlenen 2 kişi ile KKTC'den kurpiyerlik yapmak üzere getirildiği anlaşılan 3 kadın hakkında adli işlem yapıldı.

Diğer şüphelilere kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan toplam 40 bin 248 lira idari para cezası verildi.

ÇANAKKALE - Kumarhane baskınında 18 şüpheli gözaltına alındı
ÇANAKKALE - Kumarhane baskınında 18 şüpheli gözaltına alındı
ÇANAKKALE - Kumarhane baskınında 18 şüpheli gözaltına alındı
ÇANAKKALE - Kumarhane baskınında 18 şüpheli gözaltına alındı
ÇANAKKALE - Kumarhane baskınında 18 şüpheli gözaltına alındı
ÇANAKKALE - Kumarhane baskınında 18 şüpheli gözaltına alındı
ÇANAKKALE - Kumarhane baskınında 18 şüpheli gözaltına alındı
ÇANAKKALE - Kumarhane baskınında 18 şüpheli gözaltına alındı
ÇANAKKALE - Kumarhane baskınında 18 şüpheli gözaltına alındı
ÇANAKKALE - Kumarhane baskınında 18 şüpheli gözaltına alındı
ÇANAKKALE - Kumarhane baskınında 18 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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