Son dakika haber! Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Son dakika haber! Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haber! Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Yaylacık köyü yakınında bulunan prefabrik bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan alevlere, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ve Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Söndürme çalışmasına havadan 3 helikopterle destek sağlandı.

Büyümeden kontrol altına alınan yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bayramiç Kaymakamı Adem Eser, gazetecilere, "İlçemize 'geçmiş olsun' diyorum. Yaklaşık 45 dakikada yayılan yangın kontrol altına alındı. İnşallah böyle bir yangınla bir daha karşılaşmayız." diye konuştu.

Son dakika haber! Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haber! Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haber! Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haber! Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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